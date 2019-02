Deputado campinense quer reativar a Patrulha Escolar

Da Redação com Ascom. Publicado em 24 de fevereiro de 2019 às 21:55.

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) disse em entrevista que estará solicitando ao governo do Estado da Paraíba, através de Secretaria de Segurança Pública (SSP), a reativação da guarda escolar.

De acordo com o deputado, são inúmeros casos de violência nas escolas públicas em nosso Estado.

“Já foram registrados inúmeros casos. O mais recente foi um aluno utilizando um facão para tentar matar uma diretora. E já ocorreram assassinatos dentro de escolas. É algo assustador”, justificou.

“A SSP deve fazer um estudo apontando as escolas com maiores índices e casos de violência. Que essas escolas possam contar com a patrulha escolar, onde viaturas poderão permanecer em locais próximos”, opinou o parlamentar.

Para Moacir, é preciso mobilizar pais, professores e autoridades a fim de conter a violência nas escolas.