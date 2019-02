Deputado campinense afirma posicionamento de oposição ao governo na ALPB

O deputado Manoel Ludgério (PSD) não gostou nada das declarações da colega de Parlamento, Camila Toscano (PSDB), que disse que ele não faz mais parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa.

Isto porque Ludgério se recusou a assinar o pedido de CPI, que buscar investigar o desvio de recursos no setor de Saúde da Paraíba.

“Eu sou oposição. Agora eu não vou fazer uma oposição radical, xiita ou de encontrar defeito em tudo. Eu sou deputado de oposição e vou fazer uma oposição civilizada e de respeito. Na hora do palanque eu tenho a minha posição política partidária. Agora, nada no meu exercício do mandato outorgado pelo povo , vai me proibir de dialogar com setores do governo”, destacou.

Conforme o deputado, as dúvidas sobre seu posicionamento começaram desde quando solicitou uma audiência com o governador João Azevedo (PSB) e foi recebido pelo gestor.

“A Paraíba está em um estado de comportamento político tão atrasado, que se a pessoa cumprimentar alguém que compõe a situação, já dizem que você quer aderir. Eu fui à audiência, em nome dos prefeitos, para solicitar providências hídricas na região do Cariri. Isso já soou como se eu estivesse aderindo ao governo”, explicou.

Sobre a recusa de não assinar a CPI, ele explicou que as investigações já estão bem avançadas no Ministério Público do Rio de Janeiro, da Paraíba e pela Polícia Federal e que será inócuo a Assembleia Legislativa abrir um processo de investigação paralelo.

“Não há necessidade disso. A Assembleia pode dar outro tipo de contribuição. Já vi muita CPIs serem abertas por mero cunho partidário e no fim não dá em absolutamente nada. Eu não sou contra a investigação do caso que tomou conotação nacional, mas eu não vou assinar um documento onde já existe um procedimento em andamento, inclusive, a quem cabe realmente fazer essas investigações. Isso não me demite de forma alguma da minha condição de deputado da oposição”, ressaltou.