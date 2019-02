Deputado afirma que PTB se fortalece para disputar a Prefeitura de João Pessoa

Com a conquista do PTB de duas cadeiras no Legislativo estadual e federal, o deputado Wilson Filho atesta que o partido se fortaleceu e pode disputar a Prefeitura Municipal de João Pessoa nas eleições de 2020.

Segundo ele, desde as eleições passadas que o PTB tenta mostrar à população de João Pessoa que tem pensamentos e sonhos para colocar em prática na cidade.

“Em 2016, eu me coloquei como pré-candidato a prefeito da cidade, acabei sendo candidato a vice-prefeito na chapa do PSB e agora nós iremos partir pra cabeça de chapa”, disse.

Wilson Filho disse ainda ter muito tempo para as decisões e ele será gasto no planejamento para que a oposição ao prefeito Luciano Cartaxo (PV) construa a melhor estratégia para as eleições municipais.

“Agora, eu deixo claro que o PTB faz parte de um agrupamento político e nós iremos, obviamente, dentro do possível fazer um trabalho em conjunto com aqueles que fazem parte desse grupo”, ressaltou.