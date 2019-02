Deputada diz não contar com a participação de colega na bancada de oposição

A deputada Camila Toscano (PSDB), que faz ferrenha oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa, disse que já não conta mais com a participação do colega Manoel Ludgério (PSD) na bancada.

Segundo ela, vários posicionamentos do parlamentar campinense na Casa vêm dando sinais deste afastamento.

Camila citou como mais recente a recusa de não subscrever a CPI da Cruz Vermelha, que busca investigar as possíveis irregularidades da instituição cometidas durante a gestão do governador Ricardo Coutinho (PSB), cujo processo estariam envolvidos dois secretários de Estado que continuam na atual gestão.

“Desde quando foi feita a primeira reunião da bancada de oposição, Ludgério adotou uma posição de independente na Assembleia. Quando começamos a trabalhar sobre a formação da CPI da Cruz Vermelha em nenhum momento contamos com o voto dele. Ele está permanecendo com a posição que disse que ia ter: de independência e que ia decidir conforme a conveniência e o pensamento dele. Então, Manoel não faz parte da bancada de oposição”, informou.

A deputada voltou afirmar que o próprio deputado havia pedido à bancada que ia manter esse comportamento de independência em relação a todo trâmite no Legislativo e quanto às questões da Mesa Diretora.

“A oposição não conta mais com o deputado Manoel Ludgério”, enfatizou.