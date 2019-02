Deputada de primeiro mandato é eleita presidente da CCJ na ALPB

A deputada estadual Pollyanna Dutra foi eleita presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa da Paraíba para o biênio 2019-2020.

A deputada está em seu primeiro mandato no Parlamento e disse que está preparada conduzir os trabalhos em uma das Comissões mais importantes da Casa.

Pollyanna foi eleita por unanimidade para a função, e o deputado Ricardo Barbosa (PSB), vice-presidente.

“Tenho plena convicção da missão que me foi conferida pelos deputados e muito me honra ser escolhida para essa função. Vou agir com completo rigor ao regimento e às normas vigentes, mas também com muito respeito às iniciativas do Executivo e de todos os parlamentares dessa Casa”, comentou.

A CCJ é composta por sete deputados: Camila Toscano (PSDB), Ricardo Barbosa (PSB), Edmilson Soares (Podemos), Tovar Correia Lima (PSDB), Felipe Leitão (DEM), Júnior Araújo (Avante) e Pollyanna Dutra (PSB).

A deputada também integra as Comissões de Saúde, Saneamento, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e dos Direitos da Mulher como membro, e na Comissão de Educação , Cultura e Desportos como suplente.

Pollyana Dutra é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas ainda criança mudou-se com a família para a cidade paraibana de Pombal, no Sertão do Estado. Em 2008, foi eleita prefeita do município e reeleita em 2012. Ela é casada com Francisco Dutra Sobrinho (Barão), mãe de três filhos, Pedro Werton, Maria Fernanda e Heitor. Pollyanna Dutra foi secretária Executiva de Desenvolvimento e da Articulação Municipal na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. Ela chega à Assembleia Legislativa para seu primeiro mandato.