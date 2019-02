Deputada afirma que vai aproveitar recesso do Carnaval para se recuperar de acidente

A deputada Estela Bezerra (PSB) retornou aos trabalhos legislativos nessa quarta-feira (27), após acidente sofrido na última quinta-feira (21), mas teve que se retirar da sessão por ainda estar sentido fortes dores na coluna e no tórax por conta do impacto da batida do veículo que dirigia contra uma árvore.

Ela disse que vai aproveitar o recesso do Carnaval para se recuperar fisicamente. Foliã de carteirinha, a deputada disse que desta vez foi retirada das festividades momescas por força das circunstâncias.

“Na verdade foi um impacto muito grande e ainda estou sob o efeito de medicação, mas tive que fazer esse esforço necessário para que a Casa funcione bem. Houve um chamamento do presidente Adriano Galdino, nós tínhamos matérias de interesse do governo do Estado e eu vi a necessidade de ter a minha participação nas votações. Mas, como vem o recesso de Carnaval, vou aproveitar para me restabelecer para voltar às atividades cem por cento”, disse.

A deputada descartou um pedido de licença médica e disse que apesar da gravidade, não será necessário. “O acidente foi um susto e um livramento, apesar de sentir muitas dores não vejo por que tirar licença por esse motivo. Sempre defendi que o mandato deve ser honrado e eu sou muito focada na questão e no respeito aos meus eleitores. Portanto, vou dar continuidade ao trabalho e tenho muita esperança que esse mandato seja muito profícuo para as bandeiras que eu defendo”, destacou.