Delegado dá detalhes sobre “Operação Fantoche”

Segundo a Polícia Federal, um grupo de empresas oriundas da região de Pernambuco desviou recursos do Ministério do Turismo (MTur) e entidades do Sistema S que deveriam ser voltados à produção cultural.

É disto que se trata a ‘Operação Fantoche’, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (19) com a colaboração do Tribunal de Contas da União. Estima-se que o grupo tenha desviado mais de R$ 400 milhões.

O delegado federal Renato Madsen explicou que o grupo “conseguiu ludibriar a fiscalização e dificultar o trabalho dos órgãos de fiscalização e controle”, através de um sistema complexo de desvio de dinheiro.

A Justiça Federal aponta que a Aliança Comunicação e Cultura é a principal empresa beneficiada com os supostos desvios e teria celebrado vários contratos com o Sesi para desenvolver uma série de projetos culturais.

Entre os alvos da ‘Operação Fantoche’, estão também o Instituto Origami, Idea Locação de Estruturas e Iluminação, Somar Intermediação e Negócios, e Ateliê Produções Artísticas.

A Operação cumpre 10 mandados de prisão temporária e 47 de busca e apreensão no Distrito Federal e em seis estados: Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas e São Paulo.

Na Paraíba, foram expedidos 2 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão temporária contra o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), Francisco de Assis Benevides Gadelha.

