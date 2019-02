Delegacia Online é mais uma opção para o cidadão registrar ocorrências na Paraíba

É muito comum registros de perdas de documentos ou acidentes de trânsito durante as comemorações que reúnem muita gente, o período de Carnaval é uma delas. Mas, se isso acontecer, a pessoa não precisa se deslocar até uma Delegacia física.

O fato pode ser comunicado de casa, do trabalho ou de qualquer lugar que preferir, porque a Polícia Civil da Paraíba disponibiliza para a população durante 24 horas a Delegacia Online.

A ferramenta foi criada para gerar mais comodidade ao usuário, como se ele tivesse dentro de uma delegacia física e o atendimento online está disponível no site: www.delegaciaonline.pb.gov.br e pode ser acessada de tablets, smartphones e computadores, desde que estejam conectados à internet.

O serviço registra ocorrências relacionadas a perdas de documentos e objetos, furtos simples, acidentes de trânsito sem vítima, pessoas desaparecidas e encontro de pessoas.

Ao acessar o portal www.delegaciaonline.pb.gov.br o usuário é direcionado a um formulário que deve ser preenchido com os dados da ocorrência.

Estas informações são encaminhadas para o setor responsável por fazer uma análise, que demora, no máximo, 24 horas. Em seguida, o cidadão que registrou a ocorrência recebe em seu e-mail uma senha de acesso a um protocolo.

Caso a ocorrência esteja de acordo com as normas da Delegacia Online, o usuário receberá o boletim de ocorrência. Se ocorrer algum problema, a pessoa vai receber um e-mail com a justificativa pela reprovação e com as devidas recomendações para resolvê-lo. A análise dos registros dos cidadãos é feita por servidores da Seds e ocorre em dias úteis.