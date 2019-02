Delatores da empreiteira OAS relatam repasses para 21 políticos

Delatores da empreiteira OAS relataram à Procuradoria-Geral da República repasses de aproximadamente R$ 125 milhões em propina e ´caixa 2´ a um total de 21 políticos de oito partidos distintos entre 2010 e 2014, informou o jornal O Globo.

Entre os nomes citados estão o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo; os senadores José Serra (PSDB-SP) e Jaques Wagner (PT-BA); o deputado Aécio Neves (PSDB-MG); o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) e o ex-governador Sérgio Cabral (MDB-RJ).

Assim como a Odebrecht, a OAS tinha um setor responsável pelo pagamento de propina e elencava os pagamentos a políticos em planilhas, ainda conforme o jornal.

As obras que teriam sido superfaturadas seriam as seguintes: transposição do Rio São Francisco, Ferrovia de Integração Oeste-Leste e o Porto Maravilha.

Contra o atual ministro do TCU, a acusação é de que ele teria negociado a blindagem na CPMI da Petrobras.

Em nota, Vital afirmou que “não recebeu qualquer doação irregular de campanha”.

*fonte: oglobo