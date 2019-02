Deise Cipriano, do Fat Family, morre após luta contra o câncer

Da redação com Folhapress. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 18:48.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Deise Cipriano, cantora do grupo Fat Family, morreu aos 39 anos, na tarde desta terça-feira (12). Ela estava internada para tratamento de câncer no aparelho digestivo no Instituto do Câncer, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio instituto.

Desde agosto de 2018, a cantora fazia tratamento contra um câncer no fígado sendo internadas por duas vezes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No Natal, Deise deixou a unidade de terapia e passou com a família.

Nesta segunda (11), Deise começou a sentir náuseas e estava com dificuldade para se alimentar. Ela foi internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo. Em 2011, o irmão de Deise, Sidney Cipriano, morreu aos 46 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral. ​

Durante o tratamento, a cantora recebeu mensagens de apoio de vários famosos, como do jogador Neymar, Jesus Luz, Naldo Beni, A cantora Cláudia Leitte chegou a gravar vídeo desejando força e melhoras para Deise. “Vou orar por você, vai dar tudo certo, está tudo na mão do senhor”, disse Claudinha.

Talita Cipriano, filha de Deise, sempre usava as redes sociais para manifestar seu amor e carinho pela mãe. “[…]Nós somos assim quanto mais erramos que vencemos o coração eu não vou ficar aqui, Jesus pagou por meu erro, me aceitou. Teu nome tem poder. Te amo mãe”, escreveu ela, compartilhando a letra da música “Me Levantarei”, escreveu em seu perfil no ano passado.