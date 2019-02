Defesa Civil de CG monitora prédios abandonados e marquises com risco de desabamento

O coordenador da Defesa Civil de Campina Grande, Ruiter Sansão, afirmou que a atenção do órgão, nesta quarta-feira, 13, está voltada para o monitoramento de imóveis abandonados e marquises que correm o risco de desabamento com as chuvas.

Segundo ele, o alerta da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) se estende para boa parte do Estado, mas com chuvas fortes apenas na área litorânea.

No entanto, a Defesa Civil está de prontidão e, junto com a Secretaria de Serviços Urbanos (Sesuma), mantendo a fiscalização em áreas de risco.

– Nós temos em Campina Grande dezenas de imóveis abandonados com grandes riscos de desabamento. Ainda hoje pela manhã, algumas estruturas no Catolé, Centro e Alto Branco serão derrubadas pela nossa equipe e pela Sesuma, para não ocorrer nenhum acidente. Devemos reduzir ao máximo os riscos. Outra equipe nossa, junto com um fiscal da Secretaria de Obras, está notificando os proprietários de imóveis que apresentam riscos de desabamento em suas marquises – explanou.

Em relação aos riscos na feira central, principalmente de incêndio por conta da sobrecarga de energia, Ruiter destacou que a Defesa Civil segue tomando as providências junto com equipes da Energisa.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quarta-feira, 13