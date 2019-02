Defesa Civil alerta para necessidade de avaliação preventiva de estruturas prediais

O coordenador da Defesa Civil de Campina Grande, Ruiter Sansão, falou em entrevista sobre as estruturas prediais de Campina Grande e explicou que elas precisam de manutenção constante para que não venham a desabar.

Ele citou que o responsável pelo imóvel, seja público ou privado, deve atentar-se ao seu patrimônio e evitar que algum desastre aconteça, solicitando avaliação técnica e realizando a manutenção necessária.

Ruiter afirmou que os proprietários de imóveis podem entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 e ter acesso a uma avaliação técnica. Também frisou que o desabamento de uma marquise na avenida Epitácio Pessoa, no Centro, há dois dias, serve de exemplo para todos.

– Que o desabamento na Epitácio Pessoa antes de ontem sirva de exemplo para os proprietários de imóveis – frisou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM