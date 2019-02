‘De hoje não passa’, avisa Mourão sobre anúncio de demissão de ministro

GUSTAVO URIBE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o anúncio da demissão do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, será feito nesta segunda-feira (18) pelo Palácio do Planalto.

“Esse anúncio está previsto, de hoje não passa”, afirmou.

Bebianno tornou-se o centro de uma crise instalada no Palácio do Planalto depois que a Folha de S.Paulo revelou a existência de um esquema de candidaturas laranjas do PSL, presidido pelo ministro entre janeiro e outubro de 2018.

Questionado por que a exoneração ainda não foi publicada no “Diário Oficial da União”, Mourão não soube dar detalhes.

“Eu acho que o presidente estava aguardando alguma coisa”, afirmou.

Mourão esteve nesta manhã em audiência com Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

A expectativa era de que a exoneração fosse oficializada na manhã desta segunda-feira (18), mas o presidente decidiu segurá-la.

Segundo a reportagem apurou, interlocutores do presidente ainda tentam convencer Bebianno a aceitar outro cargo no governo, mas ele tem resistido.

A expectativa é de que seja anunciado como seu substituto, em um primeiro momento, o general da reserva Floriano Peixoto secretário-executivo da pasta.