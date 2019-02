Gostoso, rápido e fácil de ser preparado, o alimento é ótima opção para quem quer brincar a festa sem perder o ritmo

Carnaval é época diversão e muita alegria, mas para manter o ritmo os foliões precisam recuperar as energias com uma alimentação saudável e fácil de fazer. Uma das melhores opções é um cuscuz feito com a Farinha de Milho Flocada Vitamilho (Flocão), que além de muita energia, contém fibras importantes para o bom funcionamento do intestino.

Além ser rápido de fazer, o Cuscuz Vitamilho pode ganhar várias versões e acompanhamentos que vão desde manteiga, carne de sol ou charque, queijo e coco ralado.

Feito com flocos de milho, o cuscuz de milho é preparado no vapor (não leva gordura) e fica pronto em 20 minutinhos. Os ingredientes que você precisa: Farinha de Milho Flocada Vitamilho (também conhecido como “flocão”), água e sal. A receita básica é misturar água e sal com o flocão e deixar descansar por dez minutos. Depois, mais dez minutos no fogo e está pronto.

Além do flocão, a marca Vitamilho é sinônimo de sabor, confiança e tradição nos segmentos de farinhas, bolos, amidos, pipocas e temperos. Líder em recall, é percebida como a marca de maior qualidade na linha de produtos de milho.

Os outros produtos da marca são: Farinha de Milho Pré-cozida Vitamilho, Flocão de Arroz Vitamilho, Misturas para Bolo Vitamilho, Amido de Milho Vitamilho, Munguzá Vitamilho, Canjiquinha/Curau Diet Vitamilho, Canjiquinha/Curau Vitamilho, Pipocas para Microondas Vitapop Vitamilho, Colorífico Vitamilho, e Tempero Misto Vitamilho.

A ASA Indústria produz e distribui cerca de 250 itens do seu catálogo, divididos em três segmentos: alimentos e bebidas, higiene e limpeza. Marcas que estão entre as favoritas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Além da Vitamilho, a ASA também é proprietária das marcas Bem-te-vi, Palmeiron, Bomilho, Invicto, Baby & Baby, Naturella, Casa de Vinhas, Certo e Flamengo.

“A ASA está presente no Carnaval também através de patrocínios a diversos blocos e eventos. Para esse período, lançamos a campanha “Cores mais vivas na folia é com Bem-Te-Vi” e uma novidade: a linha Bem-Te-Vi Festa e Alegria, com uma fragrância inspirada na cultura do Carnaval pernambucano e suas misturas de ritmos”, diz o diretor comercial e de marketing da Asa, Wagner Mendes.

