Curso de Jornalismo da Universidade Estadual recebe palestra do projeto Globo Lab

O Curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) foi um dos escolhidos pelo Desenvolvimento Institucional do programa Globo Universidade, da TV Globo, para receber o projeto Globo Lab – Profissão Repórter.

Trata-se de uma iniciativa para fortalecer o relacionamento com jovens interessados em Jornalismo e Audiovisual, além de fomentar a inovação de temáticas, linguagens e narrativas jornalísticas.

Para tal, será realizada uma palestra, no dia 13 de março, a partir das 19h, no Auditório III da Central de Integração Acadêmica, no Câmpus de Bodocongó.

Ao longo do mês de março, uma equipe do “Profissão Repórter” viajará pelo país fazendo palestras para estudantes universitários e jovens integrantes de coletivos.

Para participar, os alunos da UEPB devem realizar sua inscrição até o dia 8 de março, pelo link bit.ly/globolab2019. Quem participa da atividade pode inscrever uma reportagem audiovisual no Globo Lab.

Ao final de todas as palestras da equipe da TV Globo, 10 reportagens serão selecionadas e seus autores passarão uma semana em imersão na redação do programa em São Paulo, reeditando o material sob a supervisão do jornalista Caco Barcellos e sua equipe. As matérias serão publicadas no site do “Profissão Repórter”.

Esta é a terceira edição da iniciativa que, pela primeira vez, passa pela UEPB. Durante a palestra, a equipe da TV Globo exibirá uma série de materiais produzidos para o projeto Globo Lab – Profissão Repórter.

De acordo com o professor Rômulo Azevedo, coordenador do curso, a iniciativa ajudará os alunos de Jornalismo da UEPB a imergirem ainda mais no mundo do telejornalismo e da produção de conteúdos audiovisuais. Ainda serão abordados na palestra temas como a produção jornalística e a realização de reportagens.