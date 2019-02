Cursinho ‘Se Liga no Enem PB’ segue com inscrições abertas

Até o dia 10 de março, seguem abertas as inscrições para o programa ‘Se Liga no Enem PB’. Ele é voltado para estudantes que já concluíram o ensino médio pela rede estadual. As inscrições são gratuitas.

Com o programa, os estudantes têm a oportunidade de voltar para a sala de aula para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele é oferecido pelo Governo da Paraíba.

Há duas modalidades de ensino: presencial e a distância (EAD). Ao total, estão sendo oferecidas 1.770 vagas.

Os estudantes devem fazer as inscrições através do site: http://www.seliganoenem.pb.gov.br/inscricao-egressos.

Américo Falconi, representante da Secretaria Estadual de Educação, explicou que na prática o cursinho submete os estudantes à avaliação de frequência, bem como à resolução de exercícios e produção de textos.

Quanto aos estudantes que estão concluindo o ensino médio pela rede estadual, ele assegurou que estes não serão prejudicados porque o conteúdo já está inserido na própria grade curricular de aulas.

– Este é um projeto poderoso, onde todos os alunos vão ser contemplados – afirmou.

Na modalidade presencial, as vagas oferecidas são distribuídas entre quatro polos de apoio: dois na capital João Pessoa, um em Guarabira e outro em Campina Grande.

Mas para a modalidade de Ensino a Distância (EAD) haverá polos de acompanhamentos nas 14 Gerências Regionais do Estado, isto é, do Litoral ao Sertão paraibanos.