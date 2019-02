Cursinho Pró-Enem da UEPB abre inscrições para novas turmas

Da Redação com Ascom. Publicado em 5 de fevereiro de 2019 às 16:15.

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou edital para formação de novas turmas para o Cursinho Pró-Enem para o ano de 2019.

O curso serve como preparação de alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que ocorrerá no segundo semestre deste ano.

Ao total estão sendo disponibilizadas 650 vagas, sendo 300 para o turno da tarde, de segunda a quinta-feira; e 350 vagas para o sábado, no turno manhã.

As inscrições serão realizadas durante os dias 13 e 14 de fevereiro, das 14h às 16h30, no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da UEPB, localizado na Rua Salvino de Figueiredo, Centro, próximo à Maternidade Elpídio de Almeida.

No ato da inscrição o aluno deve apresentar os seguintes documentos: comprovante de que concluiu ou que esteja concluindo Ensino Médio (declaração ou certificado) em escola da rede pública, cópias de RG e CPF, e 100 folhas de papel tipo ofício.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição, ou taxa para permanência do aluno no Pró-ENEM.

Após o preenchimento das vagas ofertadas, os demais alunos serão cadastrados em uma lista de espera.

As aulas para o curso referente ao ano 2019 terão início no dia 23 de fevereiro. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (83) 3344-5314.