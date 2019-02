Cúpula tucana tenta fortalecer parceria com a gestão de João Pessoa

Com as reformas administrativas na Prefeitura de João Pessoa, o PSDB perdeu espaços na gestão e isso tem preocupado a cúpula tucana. O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), que deverá assumir a Executiva estadual do partido, se reuniu com o prefeito Luciano Cartaxo (PV) para discutir alguns aspectos da parceria que vem se desmanchando depois dos resultados das urnas.

Conforme o deputado, a reunião serviu ainda para discutir a atualização do cenário político nacional, como também fortalecer a ponte entre Brasília e João Pessoa no aporte de recursos para a gestão municipal.

“No meu papel de deputado federal, procuro fazer uma ponte entre as administrações da Paraíba para que a gente possa trazer recursos, alavancar projetos e também fazer um traçado do que a Prefeitura de João Pessoa tende a realizar na continuidade de sua gestão”, disse.

Pedro Cunha Lima considera que a parte administrativa é mais importante que a eleitoral, uma vez que é a que realmente traz resultados e os colocam no propósito da política.

“Tudo que a gente quer é que haja cada vez mais contribuição, eficiência e que a gente possa entregar resultados”, destacou.