CRM-PB constata superlotação no hospital do Estado em João Pessoa

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) realizou uma fiscalização no Hospital Infantil Arlinda Marques, em João Pessoa, na manhã desta quarta-feira (13) e confirmou a denúncia de pacientes e da imprensa de que há superlotação na unidade.

De acordo com o diretor de fiscalização do CRM-PB, João Alberto Pessoa, há falta de vagas para a internação de crianças que estão procurando o hospital.

“O Arlinda Marques é referência no atendimento de média e alta complexidade para crianças e adolescentes. Os casos mais simples, de baixa complexidade, deveriam ser atendidos no hospital municipal do Valentina Figueiredo. Ainda não sabemos porque esta unidade municipal não está internando os pacientes e encaminhando todos para o Arlinda Marques.”, disse o diretor de fiscalização do CRM-PB, João Alberto Pessoa.

Ele ressaltou que a presidência do CRM-PB irá convidar os secretários de saúde municipal e estadual, além dos diretores do Arlinda Marques e do Valentina Figueiredo, para uma reunião, o mais breve possível, para buscar uma alternativa para este impasse e que não prejudique ainda mais a população.