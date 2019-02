Crítica: Green Book é o exemplo de que mudar de opinião nem sempre é ruim

Estamos nos Estados Unidos dos anos 60, período bastante turbulento e fervoroso na América.

De um lado temos Guerra Fria, avanços tecnológicos, consumismo, propagandas, american way of life. De outro temos segregação, luta dos direitos civis dos negros, protestos contra as guerras, revolução feminina etc.

A época teve inúmeras mudanças e reivindicações no país, e em Green Book temos a representação de um desses temas: o racismo.

