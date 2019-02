Crise na Câmara abre ‘queda de braço’ entre presidente e secretários

Ao renunciar o cargo de 3º secretário, o vereador Sargento Neto (PRTB) abriu uma ‘queda de braço’ na Câmara de Campina Grande. Somaram-se a ele Márcio Melo e Saulo Germano, ambos do PSDC.

Os vereadores estão ameaçando a também pedir desligamento de seus cargos, de 1° e 2° secretários, caso a presidente Ivonete Ludgério (PSD) não se comprometa a dar mais autonomia para os componentes da Mesa Diretora.

Segundo Germano, a questão será solucionada juntamente com Márcio Melo até quinta-feira (7). Esse também foi o prazo estabelecido pela presidente Ludgério.

Em entrevista, o vereador impõe a autonomia como condição necessária para a pacificação.

Questionado sobre o significa autonomia, ele afirmou que se trata “[do direito de] participar de todos os trâmites da Casa, que estão hoje restritos à presidência”.

A questão passa pelo poder de gerir o orçamento. E nesse sentido, uma proposta de Emenda ao Regimento Interno da Casa de Félix Araújo foi apresentada pelo Sargento Neto.

Isso aconteceu na última terça-feira (6) durante a sessão de reabertura dos trabalhos legislativos. O projeto prevê mais poderes para o secretariado.

Se a emenda não for apoiada pela presidente, Germano afirmou que não vai assumir o cargo.

Mas, as rusgas não estão restritas ao financeiro. O vereador queixou-se também da falta de transparência na gestão de Ivonete Ludgério.

“Só tomo conhecimento [de algumas decisões] através da imprensa, até porque na Casa não temos contato direto com a presidente para saber o que está acontecendo [no âmbito administrativo]”.

A reclamação foi compartilhada também pelo vereador Márcio Melo.

Segundo Germano, apesar do impasse que está criado na Casa, o objetivo, após as negociações, é chegar à normalidade.

Agora, se o impasse for mantido, pode ser o caso de apoiar uma nova eleição.

“Queremos um diálogo com a presidente para que tudo possa ficar normal. Agora, se continuar da forma que está, eu sou de acordo [com uma nova eleição]”. Em seguida, acrescentou: “afinal, essa é a Casa do povo, não da presidente”.

O vereador corroborou ainda com a fala do Sargento Neto de que a gestão de Ludgério seria ditatorial.

“Do passado até hoje, o presente momento, está sendo. Eu não sei a partir de amanhã”, externou.

Germano disse também que não se trata de um problema pessoal ou de afronta política.

Segundo ele, o caso trata-se apenas de uma questão administrativa. Amanhã os três vereadores devem colocar um ponto final no caso.