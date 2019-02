Criança de 1 ano e 6 meses se engasga comendo e é salva pela PM em João Pessoa

A Polícia Militar pôs fim ao desespero de uma família, na manhã deste sábado (23), graças à atitude dos policiais da Rádio Patrulha do 5º Batalhão que salvou uma menina de 1 ano e 6 meses.

Ela tinha se engasgado com um pedaço de carne quando estava assistindo desenho animado, sentada no sofá, em uma casa localizada nos Funcionários II, em João Pessoa.

Ao perceber que a filha estava tendo convulsões, ficando com os olhos virados e aparentando dificuldades para respirar, o pai e toda a família começou a gritar por socorro e saiu até a rua, onde se deparou com a viatura da PM.

O sargento Duarte, que atendeu a ocorrência, disse que conseguiu salvar a menina por questões de segundos.

“Pensei logo no meu filho, que tem 3 anos. Vi a família desesperada, mas aí pedi que todos tivessem calma e confiassem que nós íamos salvar a menina. Comecei a fazer o procedimento para desobstrução das vias respiratórias e conseguimos reanimar a menina. Momento de muita emoção porque toda a família começou a se sentir aliviada. Chamamos o Samu e, graças a Deus, conseguimos salvar a menina, como havíamos prometido no primeiro contato com a família”, detalhou.

Após o susto, o policial militar entregou a criança nas mãos da mãe dela, de 26 anos. Os moradores da rua Desembargador João Santa Cruz, onde aconteceu o episódio, despediram-se dos policiais militares com aplausos.