Corpo de Bombeiros orienta população sobre como prevenir alagamentos

Tendo em vista a intensificação das precipitações na Grande João Pessoa nos últimos dois dias, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) orienta a população sobre como agir em caso de alagamentos e também como evitar esse e outros tipos de incidentes.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), nesse período, na região mencionada, ainda não foram registrados chamados relacionados às chuvas, com exceção de um caso de alagamento em residência, sem maior gravidade, no Distrito Mecânico, na madrugada desta quarta-feira (06).

No entanto, conforme o chefe da seção de Relações Públicas do CBMPB, major Flaubert Barbosa, como a expectativa é de mais precipitações nos próximos dias, há a propensão de haver quedas de árvores (pelo acúmulo de água nas folhas e tronco) e pontos de alagamento.

Por isso, quem precisa se deslocar a pé deve evitar andar próximo a árvores, postes ou cercas elétricas – sobretudo se as precipitações estiverem acompanhadas de raios.

Além disso, evitar locais abertos como campos e praias, que não trazem proteção para as descargas elétricas.

Quanto aos riscos de alagamento, o major Flaubert alerta que as pessoas não devem colocar lixos nas calçadas, pois a água leva os resíduos até as galerias, provocando o entupimento delas e posterior alagamento.

“Esse é um dos principais meios de prevenção e a mesma regra, de não despejar o lixo, serve para encostas, córregos, margens de rios ou em áreas verdes”.

Segundo ele, eletrodomésticos ou móveis em desusos também não devem ser abandonados nas ruas ou em terrenos baldios.

“Tudo que é despejado nas vias públicas, quando as chuvas caem, acabam contribuindo para a obstrução dos córregos e bueiros e voltando para as residências”.

Já nas ocorrências de alagamento, a população também precisa tomar cuidados preventivos para se manter segura. A orientação é nunca entrar na água.

“É preciso procurar um local seguro e ficar de olho nas crianças, pois o contato com a água suja também traz doenças. Se o nível da água ameaça subir demais e não tiver mais como sair do lugar, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, nosso número de emergência”, recomenda, ao enfatizar que “estamos com nossas equipes em alerta para atender a população em caso de emergências envolvendo chuvas”.