Contribuintes têm últimos dias para pagar IPTU com desconto em João Pessoa

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 9:25.

Os contribuintes que quiserem aproveitar o desconto de 15% nos boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) de João Pessoa, referentes ao ano de 2019, devem fazer o pagamento até o próximo dia 8 de março.

Os boletos com os dois tributos estão sendo entregues nos endereços dos proprietários dos imóveis.

Os dois boletos estão impressos em apenas uma folha, que vem com o código de barra referente a cada tributo para quitação do débito em cota única.

O secretário da Receita Municipal (Serem), Max Fábio Bichara, destaca que mais de 4 mil contribuintes já optaram por esta forma de pagamento.

Quem ainda não recebeu o boleto pode retirar a segunda via pela internet, no Portal do Contribuinte (http://joaopessoa.pb.gov.br/pc/).

No site é possível ter acesso aos boletos do IPTU e da TCR 2019 com o valor em cota única, valor bruto ou ainda o valor das parcelas, caso a pessoa opte por essa forma de pagamento.

Ainda no caso de quem optou pelo parcelamento, o prazo de vencimento da primeira parcela também é o dia 8 de março.

No caso dos contribuintes que não tiverem acesso à internet ou não puderem consultar e imprimir os boletos online, o serviço é disponibilizado nos postos de atendimento da Serem.

O serviço está disponível no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, ou nas Casas da Cidadania, no bairro de Jaguaribe e no Shopping Tambiá.