Conta de luz continuará sem sobretaxa em março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz em março será verde, ou seja, sem custo extra para os consumidores, de acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A bandeira verde é aplicada desde dezembro do ano passado.

Em nota, a Aneel diz que, apesar da pouca ocorrência de chuvas em janeiro, “o nível de produção da energia hidrelétrica no país ainda se mantém elevado”, o que garante a manutenção da bandeira verde. As informações são da Agência Brasil.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado pela Aneel, sinaliza o custo real da energia gerada. As cores verde, amarelo ou vermelho, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos de acordo com as condições de geração.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) deve avaliar em reunião na próxima terça-feira (26) uma proposta que prevê aumentar os custos extras gerados pelo acionamento das bandeiras.

As bandeiras também teriam mudanças em parâmetros técnicos que levam ao seu acionamento, com as alterações válidas a partir de maio.

Pela proposta da área técnica da agência, que deve ser colocada em audiência pública, o custo extra gerado pela bandeira vermelha nível 2, a mais crítica na escala do mecanismo, passaria a R$ 60 por megawatt-hora (ou R$ 6 a cada cem quilowatts-hora), ante R$ 50/MWh atualmente.

A bandeira vermelha iria para R$ 35, de R$ 30 atuais, enquanto a amarela passaria para R$ 15, ante R$ 10 hoje.