Conheça novos roteiros para cair na folia de carnaval no Brasil

Está chegando o momento em que as serpentinas e confetes tomam contas das ruas no carnaval do Brasil.

A tradição do Carnaval, legado deixado pelos povos europeus a partir do século XVII, hoje é uma festa que espalha alegria de norte a sul do país, movimentando a economia e promovendo a geração de renda nas cidades foliãs.

Neste ano, a folia será no início de março, com a terça-feira de Carnaval no dia 5.

A tarefa, agora, é se programar para curtir os dias de folga sem preocupação.

