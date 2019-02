Conflito sobre gestão de Ivonete: Discussão está saindo do âmbito da CMCG, diz líder

O vereador e líder do governo na Câmara Municipal de Campina Grande, João Dantas (PSD), comentou em entrevista a sua permanência na liderança da situação na casa e citou que isso depende muito do prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

Ele declarou que sua tarefa tem sido fácil, já que o governo Romero vem cumprindo e honrando os compromissos assumidos na campanha eleitoral.

João destacou que ainda não tratou sobre o assunto de sua permanência na liderança do governo na Câmara com o prefeito Romero e com seus colegas parlamentares.

– Liderança não se impõe, liderança se conquista. Eu já estive em várias frentes no parlamento e hoje me vejo na condição de líder de uma bancada de governo. Não tenho tido muitas dificuldades e compreendo o Parlamento como uma instituição muito plural. Eu me relaciono muito bem com cada um dos vereadores daquela casa – disse.

João afirmou que a gestão da presidente Ivonete Ludgério (PSD) é muito competente e considerou que todos os vereadores devem tomar posse de seus cargos. Ele comentou ainda que as críticas acerca da suposta concentração de poder na presidência devem ser discutidas no âmbito da Câmara.

– Surgiu esse mote na Câmara que está sendo glosado por alguns de forma muito ampla. Essas discussões estão em alguns momentos saindo do âmbito da própria mesa da Câmara e nós achamos que essas discussões devem ser travadas no âmbito da Câmara junto aos vereadores – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM