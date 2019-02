‘Conexão Caturité’ e as novidades do Bloco da Saudade. Veja a festa no estúdio

A professora Eneida Agra Maracajá participou do programa Conexão Caturité, na Rádio Caturité FM (104.1), e revelou as novidades deste ano do Bloco da Saudade, do qual é coordenadora.

Escute a sua entrevista e veja a animação que rolou dentro do estúdio da emissora.

https://paraibaonline.com.br/ariblog/conexao-caturite-revela-as-novidades-do-bloco-da-saudade-de-campina-grande/