Comunidade São Pio X apronta últimos detalhes para o Encontro da Família Católica

Com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, a Comunidade São Pio X, da Diocese que promove o Encontro da Família Católica (Crescer) em sua 22ª edição, está ultimando os preparativos da estrutura montada no Spazzio, que vai acolher cerca de 50 mil pessoas.

O evento acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março, com pregações, missas, adoração e shows católicos. O tema deste ano é “Família – O amor que constrói santuários”.

Segundo a coordenação do Crescer, esta semana é decisiva para a conclusão de todo o trabalho que antecede os três dias do encontro. Enquanto os voluntários e membros da Comunidade de São Pio X participam nesta quarta-feira, 27, de uma missa de envio, às 19h30, na comunidade profissionais terceirizados montam as estruturas de gride, estandes, palco e decoração no Spazzio.

De acordo com Edivonaldo Araújo, membro da coordenação do Crescer, no sábado, dia 2 de março, que antecede a abertura do encontro, praticamente toda a estrutura já deverá estar pronta.

“Neste dia já estaremos finalizando com a parte de som e iluminação, organização das cadeiras para o público e os últimos ajustes no espaço”, conta.

Este ano, a estrutura no Spazzio vai contar com vários ambientes, a exemplo de restaurantes, lanchonetes, loja do Crescer, com diversos artigos religiosos e souvenirs personalizados do encontro, espaço mariano dedicado à adoração e oração, fraldário, espaço infantil no Crescer com as crianças, além de serviço de atendimento de saúde, oferecido pela organização do evento.