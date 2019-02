Compositor da música ‘Casa no Campo’ morre em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O músico mineiro Tavito, compositor de canções como “Casa no Campo”, morreu nesta terça-feira (26), em São Paulo, aos 71 anos. Ele fazia tratamento contra um câncer na língua.

O cantor e compositor, cujo nome de batismo era Luís Otávio de Melo Carvalho, estreou na música em 1969, com a canção “Terça-Feira”, no Festival Universitário da TV Tupi. A música foi composta com Werther Moraes e Antonio Gil.

Próximo ao grupo de músicos do Clube da Esquina, formou a banda Som Imaginário em 1979 para se apresentar com Milton Nascimento em seus shows.

Além dele, faziam parte do grupo Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luís Alves, Zé Rodrix, Frederyko e Laudir de Oliveira.

Na canção “Rua Ramalhete”, Tavito chegou a fazer referência ao movimento, ao cantar: “No muro do Sacré-Coeur, / De uniforme e olhar de rapina, / Nossos bailes no clube da esquina, / Quanta saudade!”.

“Casa no Campo”, uma de suas composições mais famosas, feita com Zé Rodrix, fez sucesso na voz de Elis Regina. Ao longo da carreira, também produziu discos de nomes como Marcos Valle e Renato Teixeira.

Criou ainda arranjos vocais para músicos como Roberto e Erasmo Carlos. Em 1965, foi convidado por Vinicius de Moraes para acompanhar suas apresentações em Belo Horizonte.

No começo dos anos 1970, passou a atuar também no mercado publicitário, compondo jingles. Em 1992, abandonou os shows para se dedicar apenas à publicidade.

Voltaria a se apresentar somente nos anos 2000. Ele tinha um show marcado para 17/2 ao lado de outros músicos, mas precisou cancelar.

Tavito ganhou seu primeiro violão aos 13 anos e aprendeu seu ofício de forma autodidata. Chegou a cursar o primeiro ano de desenho industrial, mas abandonou o curso para se dedicar à música.