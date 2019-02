Companhia aérea de baixo custo argentina recebe aval para operar no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou nesta sexta-feira (15) o funcionamento da empresa aérea argentina Flybondi, FB Líneas Aéreas S.A., considerada low cost (de baixo custo).

Em agosto, a Folha de S.Paulo antecipou que a companhia argentina queria operar no Brasil. A empresa havia protocolado uma solicitação para a Anac para fazer a rota de São Paulo a Buenos Aires.

Conforme publicação no Diário Oficial da União desta sexta, a autorização é para que a empresa possa oferecer serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal no país.

Para iniciar as operações, a Flybondi ainda precisa de uma autorização operacional.

A companhia é uma das quatro que operam na modalidade low cost e que requereram processos para operações no Brasil para voos internacionais.

A chilena Sky Airline já está operando. A argentina Avian, subsidiaria da Avianca, já possui autorização operacional. Já a holandesa Norwegian fará a rota de Janeiro a Londres a partir de 31 de março.

A largada para a tendência do low cost no Brasil aconteceu a partir da resolução 400, que foi aprovada em dezembro de 2016, tentando alinhar as regras da aviação brasileiras a padrões internacionais.

O principal ponto de atração das estrangeiras que agora chegam ao país foi, na opinião da Anac, a desregulamentação da bagagem, que permite às empresas cobrar pelo despacho das malas.

Para oferecer preços menores, as companhias não oferecem alimentação nos voos e não têm totens com impressoras para emitir bilhetes de viagens em aeroportos.

Os passageiros também são cobrados se levarem mais de uma bolsa de mão no avião e pagam para despachar a mala.

No ano passado, a demanda aérea brasileira no mercado doméstico cresceu 4,4%, segundo a Anac. A internacional, por sua vez, avançou 16,6%.