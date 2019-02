Comissão do Senado autoriza empréstimo de US$ 50 milhões para a Paraíba

Com a defesa do senador paraibano Veneziano Vital do Rêgo (PSB), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (26) um empréstimo para o estado da Paraíba. A medida segue com urgência para análise do Plenário.

Segundo a assessoria do Senado, o estado da Paraíba recebeu a autorização da CAE para contratação de operação de empréstimo no valor de US$ 50 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com a garantia do governo federal.

O senador Veneziano defendeu que a autorização não foi um favor ao Estado. Segundo ele, a possibilidade de acesso ao recurso foi um reconhecimento do Senado Federal pelo esforço que a Paraíba fez ao tratar a gestão pública de forma responsável.

O valor deve ser usado no ‘Paraíba Rural Sustentável’, do projeto ‘Cooperar’. Esse programa tem como objetivo melhorar o acesso à água, reduzir a vulnerabilidade agroclimática e aumentar o acesso a mercados da população rural pobre do Estado. A meta é atender 150 mil pessoas.

Na quarta-feira passada, dia 20, o governador João Azevêdo (PSB) havia se reunido com o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) para buscar formas de acelerar a votação na CAE, visto que o governo teria o dia 20 de março como data limite para procurar o Banco.

Na mesma sessão, o município de Fortaleza, capital do Ceará, também foi autorizado à captação de empréstimos. A autorização foi de US$ 73,3 milhões, valor a ser usado para financiar parte do programa ‘Fortaleza Cidade Sustentável’.

Com informações do Senado Federal e da Rádio Caturité FM.