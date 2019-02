Comemoração de morte em TV na Paraíba é mencionada em revista nacional

A mídia televisiva paraibana é destaque da revista IstoÉ, no que diz respeito à divulgação e repercussão do noticiário policial.

Leia trechos da reportagem:

O apresentador Sikera Junior teve uma atitude polêmica ao comemorar o anúncio da morte de um assaltante em um programa ao vivo na última sexta-feira, 22.

Pouco antes do fim do Cidade em Ação, da TV Arapuan, afiliada da RedeTV!, Sikera afirmou: “Tem uma notícia boa! Mostramos o bandido que foi baleado e levado pro hospital, né? O que foi que houve, o que aconteceu, Márcio?”

Na sequência, o repórter Márcio Rangel respondeu: “Voltamos a falar ao vivo aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. A confirmação chegou agora: o acusado do assalto que nós mostramos agora há pouco não resistiu.”

Neste momento, o apresentador dá um grito de exclamação no estúdio, interrompendo o repórter, que, em seguida, complementa: “Morreu antes mesmo de receber o socorro médico”.

“A confirmação é que o assaltante morreu sim, agora há pouco aqui no hospital. Na verdade, ele já chegou aqui em óbito, não chegou nem a ser atendido pela equipe médica. Ele faleceu. O óbito foi confirmado, Sikera”, concluiu.

A imagem retorna para Sikera Junior no estúdio, que pergunta: “Então… Ele morreu?!”. Na sequência, uma música animada começa a ser tocada com a seguinte letra: “Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu!”.

