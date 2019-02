Começa cadastramento de hospedagem alternativa para o 22º Crescer

O cadastro para pessoas interessadas em hospedagem alternativa, oferecida pela 22ª edição do Crescer 2019, está aberto até o dia 27 de fevereiro. São oferecidas 300 vagas.

A inscrição deve ser feita através do telefone (83) 9 9935.0011 ou pelo whatsapp, no mesmo número, através de reserva e apresentação de RG e CPF e, no caso de menores, os nomes e documentação deles e dos responsáveis.

A 22ª edição do Crescer estima um público circulante de 45 mil a 50 mil pessoas de toda a Paraíba e outros estados durante o evento, nos dias 3, 4 e 5 de março, na casa shows Spazzio, em Campina Grande.

De acordo com o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes da cidade, são 34 hotéis e pousadas, que juntos oferecem 3.161 leitos. No entanto, durante o período carnavalesco a cidade recebe cerca de 170 mil visitantes para os eventos religiosos.

De acordo com o coordenador de hospedagem do Crescer, Gerailton Leal, o evento católico recebe anualmente visitantes dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, além de outros estados e cidades da Paraíba como João Pessoa, Prata, Guarabira, Serra Branca, Patos e Sousa.

Ainda conforme o coordenador, para atender a este público significativo é que a coordenação geral do Crescer disponibiliza alternativas de hospedagem.

Os cadastrados na hospedagem alternativa do 22º Crescer 2019 têm direito, nos três dias do evento, ao café da manhã, jantar e hospedagem no Centro Diocesano do bairro do Tambor, em Campina Grande, por um valor de mercado abaixo dos custos em hotéis convencionais.

Mais informações sobre a hospedagem alternativa podem ser obtidas nos telefones (83) 3341.7017 e (83) 9 9935.0011.

A 22ª edição do Crescer – o Encontro da Família Católica, promovido pela Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande, acontece nos dias 3, 4 e 5 de março.

O evento abordará, este ano, o tema “Família – Amor que constrói santuários”, com a proposta de fortalecer as famílias cristãs diante dos desafios da atualidade.