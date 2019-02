Com reforma na CMCG, vereadores de oposição atendem população de forma itinerante

Os vereadores de oposição da Câmara Municipal de Campina Grande Galego do Leite (PODE) e Anderson Maia (PSB) estão atendendo a população em “gabinete alternativo”, após a Casa de Félix Araújo ter entrado em recesso desde o último dia 18, para um serviço de reparação na parte elétrica.

Enquanto Galego do Leite atende a população em uma tenda montada em frente à Câmara, Anderson montou uma estrutura móvel, projeto que chamou de “vereador na rua”, para receber os pleitos das pessoas.

Conforme Galego, ele vai continuar atendendo a população nos dias que seriam para as sessões da Casa, nas terças, quartas e quintas-feiras, das 8h30 ao meio-dia.

– Montamos o atendimento em frente à Câmara, mesmo que de forma provisória, para conversar com a população, afinal de contas são eles quem pagam o nosso salário. É uma forma de respeito com os nossos moradores, os nossos contribuintes. A Câmara está de recesso, mas isso não quer dizer que vou ficar no conforto da minha casa, ou de lazer. Para o vereador Galego do Leite, tanto faz estar atendendo no gabinete, no ar-condicionado, ou estar atendendo em baixo de uma árvore, como estamos fazendo, sem nenhum problema e sem nenhum demérito. Iremos continuar fazendo isso enquanto a Casa está de recesso – explanou.

Já o vereador Anderson Maia afirmou que está inaugurando um projeto inovador em Campina Grande, dando a oportunidade às pessoas que não podem deslocar-se até a Casa de Félix Araújo.

– Inauguramos um projeto inovador, que é o “vereador na rua”, uma estrutura móvel para atender as pessoas além da Câmara. Essa é uma necessidade que a população sempre teve, porque, muitas vezes, por falta de tempo e condição, não poderiam ir até a Câmara nos procurar. Então, estamos invertendo esse papel, assumindo a responsabilidade de nos aproximar ainda mais da população e transparecer ainda mais o nosso trabalho – frisou.

O parlamentar confirmou que estará atendendo também em frente à Câmara Municipal, durante o horário regimental, e após o recesso da Casa, o projeto irá se estender aos bairros da cidade.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta segunda-feira, 25