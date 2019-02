Com pistola na mão e Bíblia na outra, bandido mais procurado em Campina se entrega

Um dos bandidos mais procurados de Campina Grande se entregou à Polícia Civil na na madrugada desta sexta-feira ira, 08.

Conhecido como ‘purê do Araxá’, José Diego Sousa, de 20 anos, foi acompanhado por evangélicos à Central de Polícia.

Em uma das mãos ele portava uma arma de uso restrito e na outra uma Bíblia.

Sobre ‘Purê’ pesam as acusações de tráfico de drogas, furto e vários homicídios, inclusive um que aconteceu na escola Anésio Leão, no bairro da Palmeira, e outro ocorrido no último dia 1º de fevereiro.

A Polícia Civil realizou entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 08, e informou que ‘Purê’ não se negou a contar sobre os crimes cometidos e deu detalhes.

– Ele veio para falar e pagar pelos crimes que cometeu – afirmou a delegada responsável pelo caso

Informações da Rádio Campina FM.