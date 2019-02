Com a CMCG em reforma, vereador assegura ‘gabinete alternativo’ para o público

Desde segunda-feira (18), a Câmara de Campina Grande suspendeu as atividades legislativas para reforma no setor elétrico. Mesmo assim, o vereador Galego do Leite (Podemos) assegurou um ‘gabinete alternativo’ para o público nesta quinta-feira (21).

Ele afirmou que “a Câmara já teve a oportunidade de estar em recesso no final do ano. Então, é uma forma de respeito à população, que é quem paga nosso salário. Assim, estamos aqui em frente à Câmara desde terça-feira para atender a população”.

“As pessoas têm nos procurado para pedir recuperação de faixa de pedestre, instalação de redutores de velocidade, bem como outros pleitos. Chegou gente do Pedregal, Santa Rosa, Catingueira. Gente da zona rural pediu abastecimento d’água, informações sobre o Seguro Safra”, explicou.

O vereador esclareceu que tomou a iniciativa porque “com os portões fechados, o cidadão pode pensar que os vereadores já estão de férias novamente. Então, para não haver dúvida, estamos aqui com toda nossa assessoria de forma simbólica para que as demandas não fiquem sem atendimento”.

Ele afirmou que permanecerá no local até o retorno das atividades na Casa.