Colunista detalha 1º debate na ALPB entre governistas e oposicionistas

Quando a ´bola rolou pra valer´ este ano na Assembleia Legislativa, na sessão ordinária de ontem, a minoritária bancada de oposição constatou que a instalação da decantada ´CPI da Cruz Vermelha´ enfrenta uma artilharia em dois planos diferentes.

No 1º plano, a necessária 12ª assinatura de subscrição do pedido – número mínimo exigido pelo regimento interno da ALPB – virou um desafio quase intransponível, diante do não endosso dos deputados Felipe Leitão (DEM), Manoel Ludgério (PSD) e (provavelmente) Caio Roberto (PR).

Por outro lado, foram protocolados quatro pedidos de criação de CPIs por parte da bancada governista: sobre obras inacabadas, feminicídio, homofobia e ´indústria de multas´.

As normas internas da ALPB proíbem a instalação simultânea de mais de três CPIs.

Conforme a ordem cronológica, os pedidos de CPI que ultrapassam o ´teto´ de três ficam ´na fila´, à espera da conclusão de uma delas.

“A Paraíba precisa saber a verdade sobre as operações da Cruz Vermelha no Estado. Se não fosse tão grave, os deputados da base do governo não teriam apresentado quatro CPIs na Assembleia para impedir a instalação de uma Comissão que investigaria essa organização social. Tem muita coisa que ainda precisa ser esclarecida”, registrou a deputada Camila Toscano (PSDB).

Ao ocupar a tribuna, o deputado Raniery Paulino (MDB), líder do bloco oposicionista, ponderou que o Legislativo não poderia abrir mão de apurar as denúncias que envolvem a Cruz Vermelha – e resvalam para as três unidades de saúde do estado que ela administra – por duas razões fundamentais.

Primeiramente, ainda conforme o emedebista, compete aos parlamentares analisar e votar a prestação de contas do Executivo.

Em segundo plano, comprovada a lisura dos atos do Estado com relação à gestão das citadas unidades hospitalares, o Legislativo emitiria um atestado público de idoneidade aos denunciados nacionalmente.

“Eles (governo) estão incomodados com isso porque sabem o que fizeram no ´verão passado´. É importante que o governo, especialmente os gestores responsáveis por terem trazido as Organizações Sociais para a Paraíba, mostrem suas versões”, discursou o líder.

“Não há juízo prévio, não haverá hostilidades porque eu não ajo dessa forma. O ex-governador Ricardo Coutinho, quando for convocado, terá tratamento respeitoso, como tem que ser assim com os seus secretários citados na Operação Calvário”, garantiu Paulino.

O deputado do MDB avisou que mais grave do que a terceirização dos serviços de saúde na Paraíba é o mesmo procedimento com relação à manutenção da rede estadual de ensino.

“Nós vamos fazer o embate. O ruim é que toda ação provoca uma reação. Talvez nós desenterraremos alguns fatos que, talvez, não sejam um tanto quanto agradáveis para algumas figuras políticas. É aquela velha história: retribuiremos os ataques”, avisou o deputado Hervázio Bezerra (PSB).

Ele emendou: “Em uma luta como essa, um embate como esse, é lamentável, mas ‘vale tudo’.”

Quando foi à tribuna, o deputado Ricardo Barbosa (PSB), líder do Governo na ALPB, afirmou que os oposicionistas “são os únicos responsáveis” pela não instalação da CPI proposta, “por não terem o número mínimo de assinaturas”.

“Não há manobras nem mecanismos subalternos de impedimento”, emendou.

Posteriormente, foi a vez de a deputada Cida Ramos (PSB) ocupar a tribuna da ALPB: “Este plenário precisa ser um palco da verdade”, verbalizou inicialmente, acrescentando que “malas com dinheiro não são coisas do PSB.

Quem entende de malas de dinheiro e de fazer uso da coisa pública para beneficiamento pessoal não é o PSB”.

Ainda conforme a socialista, “o que se fez aqui foram insinuações de baixo nível. O PSB não vai se arrastar com vocês (oposição) para a lama”.

Já na parte final da sessão, Raniery retornou à tribuna e apelou a Cida para que “não seja agressiva comigo, porque te quero bem”.

Resposta imediata da deputada: “Eu não sou agressiva. Mas não levo para casa coisas que eu tenho certeza de que não são verdadeiras. Quem vai determinar o tom é Vossa Excelência”.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza