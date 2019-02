Colunista comenta sobre as denúncias relacionadas a empresário

Preliminarmente, devo registrar que não me sinto habilitado para comentar o episódio que ontem envolveu o presidente da FIEP, empresário Francisco Buega Gadelha, e dirigentes do chamado ´Sistema S´ em outros estados do País, como também o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Andrade.

Se, como regra, cabe aos acusados o benefício constitucional da dúvida, isso é ainda mais recomendável com o homem público que comanda o segmento industrial paraibano há anos.

É necessário aguardar o pronunciamento do empresário e suas esperadas explicações.

É quase sempre desaconselhável a emissão precipitada de juízo de valor sobre acontecimentos ainda nebulosos, como também é temerário julgar ou condenar uma vida inteira por eventual deslize.

Ao que parece, a parte da operação policial que envolveu o presidente da FIEP diz muito mais respeito à sua condição de dirigente da CNI do que à sua gestão na Federação paraibana.

O que é fato notório é o engajamento vigoroso e entusiasmado de ´Buega´ abraçando grandes causas da população paraibana, especialmente a questão hídrica, com particular preocupação com o futuro e a viabilidade econômica de Campina Grande.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza