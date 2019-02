Colunista comenta a resistência de Renan Calheiros na política nacional

A sensação à distância é de que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) tem ´sete vidas´ na política brasileira, tamanha é a intensidade da artilharia em sua direção, as ´trapalhadas´ que se envolveu ao longo dos mandatos que exerce há anos em Brasília, bem como o ´rosário´ de denúncias que coleciona, dignas de macular qualquer biografia.

A sua reeleição no passado foi meritória, na perspectiva do desgaste exponencial de sua imagem perante a opinião pública nacional.

Com desmedida ousadia e obstinação, Renan busca hoje voltar à presidência do Senado. Se triunfar, estabelecerá um contraponto significativo de poder ao governo Bolsonaro numa quadra política marcada pela renovação (pelo menos) de nomes e sobrenomes no painel do Senado.

Igualmente, Renan poderá assumir na plenitude as rédeas do que restou do MDB, uma legenda que nos dias atuais sobrevive por força de ´caciques´ regionais e à sombra do peso que já ostentou no cenário nacional.

Com uma maioria acanhada – 7 votos a 5 -, Renan ganhou ontem a prévia na bancada para ser o candidato oficial a presidente do Senado e tentar o 5º mandato para o cargo.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza. Para ler a coluna inteira, acesse AQUI.