Cleo prepara 4 figurinos inspirados na logomania: ‘Gosto de inovar’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “A verdade é que eu tenho um fetiche por mim mesma”, disse a atriz e cantora Cleo, 36, ao falar sobre a roupa que escolheu usar na Marquês de Sapucaí, há um ano, para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O figurino em questão? Um abadá customizado que deixava à mostra seus seios tapados apenas por um par de adesivos em formato de coração. Para ela, a fantasia era de “musa do amor”. Na época, a ideia virou febre entre famosas e anônimas. E a tendência é que, puxada pela recente escolha da cantora Anitta de usar a peça na gravação do clipe “Bola Rebola”, em Salvador, a moda continue em alta nos bloquinhos e camarotes deste Carnaval.

“Eu imaginava que tivesse alguma repercussão porque mesmo no Carnaval, a não ser que você esteja desfilando por alguma escola de samba, como se isso fosse uma validação da atitude, a questão dos seios femininos ainda causa bastante estranhamento nas pessoas. Mas não esperava que tantas pessoas lindas fossem aderir aos adesivos nas próprias fantasias. Foi muito bacana ver esse movimento”, disse Cleo ao F5.

Agora, um ano depois, a artista promete ainda mais novidades nas vestimentas escolhidas para os dias de folia. “Estou preparando ‘looks’ muito especiais junto com meu ‘stylist’ Rapha Mendonça, com algumas inspirações que incluem a logomania”, disse sobre a volta da tendência, auge nos anos de 1990, de colar iniciais de marcas em roupas e assessórios.

“Eu adoro me preparar para esses momentos e buscar referências, gosto de inovar e este ano serão quatro ‘looks’ totalmente diferentes”, afirma a atriz e cantora sobre as roupas que prometem (mais uma vez) “causar”.

Citado pela artista, Rapha Mendonça é consultor de moda e estilista badalado entre celebridades. “Meu processo de criação com Cleo é intenso, permeado de muitas conversas. Ela me tira do lugar comum, ela me faz pensar, buscar novas saídas e possibilidades. É um exercício de se desafiar a todo momento. Isso é muito estimulante”, disse o profissional ao F5.

Peças de Rapha Mendonça, cujos valores podem atingir a casa dos cinco dígitos, já foram usadas até pela cantora americana Miley Cyrus. Cleo, que é embaixadora do Carnaval da cerveja Itaipava, passará o feriado nos camarotes da marca em Salvador e no Rio de Janeiro.

Mas, apesar de serem compromissos profissionais, ela garante que é possível curtir a folia com uma dose de equilíbrio. “Eu tenho trabalhado bastante nessa época, o que é ótimo, mas é uma festa, né, então dá para tirar um momento para curtir. Geralmente faço todas as entregas possíveis que o trabalho exige e então vou me divertir com os meus amigos e familiares.”