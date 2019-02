Chuvas em centros distribuidores fazem aumentar preço do feijão, afirma especialista

Com o preço do feijão a quase R$ 10, a feira do campinense ficou um pouco mais ‘salgada’. Porém, segundo o presidente do Conselho do Desenvolvimento Rural Sustentável, Rubens Isidro, o fenômeno está ocorrendo em todo o país.

Em entrevista à Rádio Campina FM, ele disse que o preço da saca do feijão aumentou em mais de 100%, chegando ao valor de R$ 400.

– A questão do aumento dessa disparada do preço do feijão de janeiro para cá, é um fenômeno nacional e a justificativa para isso é quebra das safras verificada no final do ano passado e início desse, em decorrência das fortes chuvas nos centros distribuidores, como São Paulo, Minas Gerais, e Goiás. Nestes locais a saca chegou a R$ 400, antes esta chegava a R$ 280 ou até menos – disse.

Rubens salientou que esse preço se refere ao feijão carioquinha, o mais consumido pelas famílias brasileiras. Ressaltou ainda que para tentar economizar a população pode buscar outras alternativas e variações do produto.

As informações são da Rádio Campina FM