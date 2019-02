Chuva provoca enchentes, 25 desabamentos e queda de mais de 300 árvores em São Paulo

Uma forte chuva na Região Metropolitana de São Paulo causa prejuízos diversos na manhã de hoje (26), além de tumultuar o trânsito. O Corpo de Bombeiros contabiliza, desde as 18h de ontem, quando começou o mau tempo, 25 desabamentos e desmoronamentos. Foram registrados cinco pontos de enchentes e queda de 325 árvores.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que houve pancadas de chuva de forte intensidade em toda a capital paulista. Assim, as regiões entraram em estado de atenção para alagamentos às 6h.

Motoristas também enfrentam problemas no trânsito durante esta manhã. São 148 quilômetros de congestionamento. Foram registrados 10 alagamentos na cidade, sendo seis transitáveis para veículos e quatro intransitáveis.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, 30 voos estão com atrasos superiores a 30 minutos (20 chegadas e 10 partidas) desde as 6h. Quatro voos foram cancelados. O Aeroporto de Congonhas não apresenta problemas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a previsão para a semana é de tempo instável e chuvoso por conta da passagem de uma frente fria e de áreas de baixa pressão atmosférica.

“São esperados elevados volumes de chuva, o que aumenta o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, bem como escorregamentos de encostas em áreas de risco”, diz comunicado do CGE.