Chuva forte deixa campus IFPB alagado no Sertão

A chuva forte que caiu na ultima sexta-feira (15) no município de Sousa, no Sertão paraibano, deixou alagada a sede do campus do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).

O pátio, estacionamento e a área interna do local ficaram alagados com a água das chuvas. Equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, livros e documentos ficaram danificados.

Produtos alimentícios também ficaram estragados. As atividades foram suspensas por conta dos danos causados.

No município de Sousa choveu 170 mm em apena uma noite, oque causou também alagamentos na cidade.