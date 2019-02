Chuva alaga ruas, impede pousos de aviões e causa outros problemas em JP

Um dia de multa chuva em João Pessoa provocou vários alagamentos e outros transtornos em diversos pontos da cidade nesta quarta-feira (06).

Foram registrados alagamentos nos bairros Cruz das Armas, Varadouro, Orla do Cabo Branco e em várias avenidas. Semáforos ficaram também tiveram problemas.

No mercado central também foram registrados problemas no teto, com várias infiltrações.

Em algumas localidades houve queda de energia e a empresa concessionária registrou mais de 400 solicitações de atendimento.

A chuva também atrapalhou os pousos e decolagens do Aeroporto Castro Pinto, localizando na região metropolitana de João Pessoa.

Na madrugada desta quarta-feira (06) uma aeronave que tinha saído do Espírito Santo com destino à Paraíba tentou pousar duas vezes e teve que arremeter e pousar em Natal.