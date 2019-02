Chove em vários municípios da Paraíba, e açude de Boqueirão recebe recarga

A meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, Marle Bandeira, falou sobre as chuvas registradas nos municípios da Paraíba e citou que de ontem para hoje foram registradas precipitações significativas em Serra Branca, Gurjão, Congo, São Sebastião do Umbuzeiro, Cajazeiras, Bernardino Batista, São José de Piranhas, Itaporanga, Emas e Olho D’água.

Ela ressaltou que o açude de Boqueirão (Epitácio Pessoa) recebeu três centímetros de recarga na lâmina d’água.

Marle destacou que a previsão é de que as chuvas continuem, por conta da estabilidade da atmosfera vinda do oceano.

– Ainda existe a previsão de chuvas para hoje e para amanhã. Essas chuvas são decorrentes das condições oceânicas do Atlântico – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM