Chateado, deputado manda recado para o governador João Azevêdo

O deputado federal Frei Anastácio (PT) anda chateado com o governador João Azevêdo (PSB). Em visita à Assembleia Legislativa da Paraíba, nesta terça-feira, 26, o parlamentar disse que acha que o Partido dos Trabalhadores deveria estar sendo melhor prestigiado pelo governo estadual.

– Eu esperava que o PT estivesse sido mais respeitado no governo de João Azevêdo. É um posicionamento pessoal, não é algo que eu conversei com o partido. Acho que o trato deveria ser diferenciado. Acho que o governo tratou o PT com indiferença – reprovou.

Anastácio ressaltou ainda que o ex-deputado estadual Anísio Maia (PT) deveria voltar à Assembleia Legislativa como primeiro suplente.

– É um deputado que tem um conteúdo bom, que marca diferença na Assembleia. Acho que ele deveria ser convocado, mas quem é o governador é João Azevêdo e daqui há quatro anos ele vai querer voltar ao governo – referendou.

As informações são da Rádio Arapuan FM.