Chá Solidário arrecada cestas básicas para instituições beneficentes em João Pessoa

A alegria do Carnaval aliada ao espírito solidário – uma combinação que contagiou foliões especiais, durante a 11ª edição do Chá Solidário, realizado na noite desta quarta-feira (20), no Centro Cultural Pavilhão do Chá. Idealizado pela primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartaxo, o evento reuniu centenas de pessoas e arrecadou cestas básicas para ajudar as Comunidades Casa da Paz Maria de Nazaré e Eucarística Deus És Fiel.

Acompanhada do prefeito Luciano Cartaxo, Maísa Cartaxo, ressaltou a importância do Chá Solidário, do seu caráter de ajudar instituições que prestam importante serviço de acolhimento a pessoas carentes da cidade e na valorização do Centro Histórico – um espaço que foi revitalizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através de um leque de intervenções que permitiram sua ocupação no âmbito da cultura.

“A gente costuma fazer o Chá sempre com uma temática – Natal, São João, agora o Carnaval, nessa semana pré-carnavalesca, podendo ajudar duas importantes comunidades. O Chá Solidário cumpre o seu papel de ajudar o próximo e também de sensibilizar as pessoas terem um olhar especial para o Centro Histórico, que está vivendo uma grande efervescência cultural depois de receber atenção por parte do prefeito”, afirmou Maísa.

As doações serão muito úteis para as duas comunidades. A fundadora da Casa da Paz Maria de Nazaré, Edvânia Maria, agradeceu a ajuda ressaltando o alcance de pessoas beneficiadas com a ação. “Atendemos cerca de 200 famílias e ajuda vai ser muito importante, tanto para servimos as refeições quanto para os retiros, eventos que fazemos sempre como objetivo de ajudar quem precisa”, disse.

A fundadora da Comunidade Eucarística Deus És Fiel, Mércia Mousinho também agradeceu as doações. “A gente agradece a Maísa e a todos que colaboraram, uma cesta básica faz muita diferença na vida de uma pessoa que precisa. O Chá Solidário vem ajudando muita gente, e sermos lembrados é muito gratificante”, afirmou a gestora da entidade que funciona no Bairro dos Ipês e atende cerca de 300 pessoas por mês, prestando principalmente serviços de saúde

O 11° Chá Solidário foi animado pelas cantoras Diana Miranda e Sâmya Maia, além da Orquestra de Frevo da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). O repertório musical contou com canções carnavalescas, entre marchinhas, frevos e músicas consagradas por grandes nomes do gênero, como Alçeu Valença, Elba Ramalho, entre outros.

Mais uma vez o evento contou com dezenas de parceiros e voluntários, envolvidos com a organização do buffet, ornamentação do espaço e organização dos serviços.