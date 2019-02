Centro Cultural Casa da Pólvora recebe o cantor e compositor Fuba

O cantor e compositor Fuba se apresenta neste domingo (10), a partir das 16h30, no Centro Cultural Casa da Pólvora, em mais uma edição do Pólvora Cultural, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). O show é gratuito e integra a programação do AnimaCentro.

No show, que terá a participação especial de Val Donato, Zé Neto e Madu Ayá, Fuba será acompanhado por Alex Madureira (guitarra), Igor Aires (baixo), Pablo Ramires (percussão) e Beto Preah (bateria). Ele vai passear por vários ritmos, passando pelo xote, baião, reggae, skulamba e maracatu, terminando com frevos.

O artista vai interpretar apenas composições autorais como ‘Plenilúnio’, ‘Temporal’, ‘Porta do Sol’, ‘Reggae nativo’, Cristo Lampião’, além de frevos como ‘Tara de Lua’, ‘Recordando Carnavais’ e ‘Muriçocas do Miramar’, dentre outras músicas conhecidas, algumas que foram gravadas por artistas conhecidos no cenário nacional.

Fuba é cantor, compositor, músico, produtor cultural, escritor, publicitário e um dos fundadores do bloco carnavalesco Muriçocas do Miramar. Com seis discos gravados, ele tem parcerias com outros compositores e músicas gravadas por Elba Ramalho, Lenine, Zé Ramalho, Renata Arruda, Cátia de França, Márcia Freire e Jarbas Mariz, entre outros artistas.

AnimaCentro – O AnimaCentro tem como objetivo ocupar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão com uma programação cultural diversificada no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Hotel Globo, Pavilhão do Chá, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34, Praça Antenor Navarro e no Centro Cultural Parque Casa da Pólvora.