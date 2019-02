Central de Línguas da UFCG abre vagas para cursos de Alemão e Inglês

As inscrições serão realizadas nos dias 13 e 14 de março, respectivamente para Inglês e Alemão. Os cursos de extensão são gratuitos e abertos ao público em geral

A Central de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus sede, abriu inscrições para os cursos de extensão em línguas estrangeiras, referente ao semestre 2019.1.

No total, estão sendo ofertadas 80 vagas para novas turmas de iniciantes (nível I), sendo duas com 20 vagas cada para Inglês e uma turma com 40 vagas para Alemão. Os cursos são gratuitos e abertos à comunidade em geral.

As inscrições serão realizadas na Secretaria da Central de Línguas, nos dias 13 e 14 de março, respectivamente para os cursos de Inglês e Alemão.

O candidato deverá comparecer ao local no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, portando documento de identidade original e uma foto 3×4. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. As aulas terão início no dia 18 de março.

Alunos veteranos

Para as turmas de Inglês II, III, V e Conversação; Francês e Espanhol III e V; e Alemão III e Conversação, só haverá matrícula para alunos veteranos, nos seguintes dias: 11 e 12 de março – Francês e Espanhol; 13 de março – Inglês; e 14 de março – Alemão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 2101.1398.

Confira os dias e horários das turmas:

Inglês

Inglês I (turma 1) – segunda-feira, das 8h às 10h; e quarta-feira, das 10h às 12h;

Inglês I (turma 2) – quarta-feira, das 8h às 10h; e sexta-feira, das 10h às 12h;

Inglês II – quarta-feira, das 14h às 16h; e sexta-feira, das 16h às 18h;

Inglês III – segunda-feira, das 14h às 16h; e quarta-feira, das 16h às 18h;

Inglês V – segunda-feira, das 16h às 18h; e quarta-feira, das 14h às 16h;

Inglês Conversação – quarta-feira, das 14h às 16h.

Início das aulas: 18 de março.

Francês

Francês III – terça-feira, das 16h às 18h; sexta-feira, das 14h às 16h;

Francês V – terça-feira, das 14h às 16h; e quinta-feira, das 16h às 18h.

Início das aulas: 19 de março.

Espanhol

Espanhol III – quarta-feira, das 14h às 16h; e sexta-feira, das 16h às 18h;

Espanhol V – sábados, das 8h às 12h.

Início das aulas: 20 de março.

Alemão

Alemão I – segunda-feira, das 14h às 16h; e quarta-feira, das 16h às 18h;

Alemão III – terça-feira, das 16h às 18h; e sexta-feira, das 14h às 16h;

Alemão A2.1 – terça-feira, das 14h às 16h; e quinta-feira, das 16h às 18h;

Alemão B1.1 – segunda-feira, das 16h às 18h; e quinta-feira, das 14h às 16h;

Alemão B2.1 – quarta-feira, das 18h às 20h; e sexta-feira, das 16h às 18h;

Alemão B2.2 – a combinar;

Alemão C2 – quarta-feira, das 14h às 16h; e sexta-feira, das 18h às 20h.

Início das aulas: 18 de março.